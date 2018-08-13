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Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым

13.08.2018 13:58
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Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым

По мнению Ющенко, план будущей победы должен формировать парламент

Быстрого решения нет ни по Донбассу, ни по Крыму. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Сколько это будет продолжаться? Это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе. У меня есть грусть от того, что мы, пожалуй, не понимаем, что дипломатия обязательна. Это так. Но только дипломатией, извините, мы не выиграем", – сказал он.

По мнению Ющенко, план будущей победы должен формировать парламент.

"В его компетенцию входит и военная доктрина, и международная политика, и оборонная, и политика безопасности, и экономическая, социальная. Мы четыре года воюем, у нас нет ни одного документа этого высокого органа. Ни одного документа, который вводит новые политические дефиниции. Если мы не разберемся в дефинициях, мы не напишем план", – сказал он.

В частности он отметил тот факт, что между Украиной и Россией сохраняется безвизовый режим.

"Вы можете в Москве сесть в первый поезд и приехать утром в городе-герое Киеве. Рядовой россиянин может с Камчатки заехать в любой пограничный район Украины. Легально!", – отметил Ющенко.

По словам третьего президента, важными компонентами плана по возвращению Донбасса и Крыма должны быть экономический и гуманитарный блоки.

"Другими словами, пакет победы – это компоненты, рассчитанные на время, и этих компонентов много. Это как паста из тюбика, которую надо все время выдавливать, если ты хочешь почистить зубы. Это не имеет простого милитарного ответа", – сказал он.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Крым, война, Освобождение Донбасса, Ющенко, ООС
 
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