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Коллапс на границе с Крымом, въезд-выезд заблокирован: что происходит

13.08.2018 07:25
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Коллапс на границе с Крымом, въезд-выезд заблокирован: что происходит

На границе с аннексированной территорией Крыма была приостановлена ​​работа двух контрольных пунктов въезда-выезда

Об этом сообщает прес-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

«Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через  «Чаплинка» напротив, в так называемом «пункте пропуска» оккупантов, отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают). 

В связи с такой обстановкой у ​​оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются», — рассказали украинские пограничники.

Отметим, что на границе стоят десятки автобусов с украинскими туристами. Обвиняют туроператоров. В международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» образовалась внушительная очередь из туристических автобусов на выезд в Украину.

Как сообщил представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, с полудня 14 июля туристические группы по 6 автобусов прибывают к пункту пропуска в Новой Гуте. С 14.00 около 20 рейсовых автобусов ожидали прохождения границы.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Крым, граница, блокирование
 
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