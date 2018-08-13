«Оно не стреляет»: стало известно о проблемах с новейшим украинским оружием

13.08.2018 10:36

Произведенная в Украине новая самоходная гаубица «Богдана» - это нестреляющий образец, на котором не отработаны необходимые для САУ основные моменты.

Как передает replyua.net, об этом вы своей статье для сайта «Деловая столица» пишет военный эксперт и публицист Михаил Жирохов. При этом он отметил, что перед парадом ко Дню независимости показали по сути тестовый образец САУ, ставший предметом критики.



«Весьма неоднозначным выглядит и база - КрАЗ с российским двигателем, что явно не вкладывается в концепцию замкнутого цикла производства. Создается устойчивое впечатление, что показали из-за того, что нужно было что-то показать. Так что всерьез обсуждать какие-то характеристики по крайней мере рано», - пояснил он.



Одновременно с этим эксперт подчеркнул, что на примере «Богданы» уже можно заметить достижения украинской «оборонки» - это в первую очередь отечественный нарезной ствол.