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«Особенно жарко», - синоптики уточнили прогноз
13 августа, в понедельник, на всей территории Украины сохранится малооблачная и сухая погода, а в некоторых областях прогнозируется сильная жара.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, самая высокая температура ожидает украинцев на юге, востоке и в Закарпатской области. Так, днем в этих регионах на термометрах можно будет увидеть 30-32 градуса. В центральных областях синоптики обещают переменную облачность и до 31 градуса жары. В Киеве в понедельник осадков не ожидается, синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла, однако ближе к ночи значительно похолодает – столбик термометра опустится до отметки 15 градусов со знаком плюс.
Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что уже в среду, 15 августа, в страну вернется дождливая погода. Грозы не прогнозируются, однако сильные дожди пройдут в западных областях, из-за чего температура понизится на несколько градусов.
Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
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