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Ремонтные работы на КПВВ «Станица Луганская» переносятся на сентябрь
Согласно решению командования ООС пропуск граждан через КПВВ «Станица Луганская» приостановят со 2 до 7 сентября, а не 27 до 31 августа, как планировалось ранее.
Заместитель председателя Луганской ОВГА Юрий Клименко на своей странице в соцсети сообщил: «Ведем переговоры о сроках закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения».
По словам чиновника, к КПВВ «Станица Луганская» подведены коммуникации из централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения. Кроме того, он добавил: «Смонтированы новые модули для увеличения количества специального оборудованных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, что значительно увеличит пропускную способность КПВВ. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.
Делаем все возможное, чтобы ремонтные работы никоим образом не мешали функционированию единого в области пункта пропуска».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ремонт, Станица Луганская, КПВВ
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