- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара14:57
- Крым заселят миллионом африканцев14:40
- Скандал вокруг дела Кернеса: Совет судей проведет внеочередное заседание14:28
- В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать14:11
- Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым13:58
- Турчинов: одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское 13:41
- «И как теперь жить?»: в Крыму паника из-за обвала курса рубля13:24
- Очевидец снял видео ограбления ломбарда в Киеве12:30
- Эксперты предупредили украинцев о новых задержках пенсий12:15
- «Испытывают наше терпение»: дончане шокированы ценами на бензин11:50
Скандал вокруг дела Кернеса: Совет судей проведет внеочередное заседание
Основанием созыва заседания Рады судей Украины стали многочисленные обращения судей и других лиц, которые распространяются в СМИ
Совет судей Украины соберется на внеочередное седание по вопросу о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба.
"На повестке дня – вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом. Основанием созыва заседания Рады судей Украины стали многочисленные обращения судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются рассмотрения одного из уголовных дел 10 августа 2018-го Киевским районным судом города Полтавы", – говорится в сообщении.
Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.
Судья объяснил свое решение отказом прокуроров от поддержки обвинения и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.
Напомним, 25 января 2014 группа в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь".
В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". Позже Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, закрывший дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, суд, мэр, скандал, Геннадий Кернес
- В Донбассе - борьба за автостанцию. Доступ на платформы перекрыт
- Мэр Дружковки грозит митингующим тюрьмой
- Дело Рыбки. Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил в силе дисквалификацию
- "Шахтер" просит Лозаннский суд ускорить рассмотрение апелляции по делу Рыбки
- В любимом парке дончан появятся... снаряды. Как раз к Евро-2012
- В Донецке проходит запрещенный судом митинг
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара14:57
- Турчинов: одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское 13:41
- «Испытывают наше терпение»: дончане шокированы ценами на бензин11:50
- Мариуполь в воскресный вечер сотрясало от взрывов11:10
- На Донбассе новое обострение: оккупанты несут потери10:14
- В Мининфраструктуры нашли альтернативу аэропорту Мариуполя10:00
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим07:46
- Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ21:38
- Подачу воды жителям оккупированного Луганска сократят на 20%21:09
- «Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?20:09
- Названы продукты, которые нельзя разогревать после приготовления15:15
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара14:57
- Крым заселят миллионом африканцев14:40
- Скандал вокруг дела Кернеса: Совет судей проведет внеочередное заседание14:28
- В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать14:11
- Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым13:58
- Турчинов: одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское 13:41
- «И как теперь жить?»: в Крыму паника из-за обвала курса рубля13:24
- Американские корабли с ракетными установками уже в Черном море 13:07
- Анджелину Джоли экстренно госпитализировали в психиатрическую клинику12:49
- Названы продукты, которые нельзя разогревать после приготовления15:15
- Медики рассказали, что делать при укусе осы или пчелы09:16
- Богиня-покровительница каждого знака зодиака08:28
- Медики объяснили, к какому страшному заболеванию приводит окрашивание волос17:40
- Вот к каким болезням предрасположены разные знаки Зодиака. Эту связь подтверждают даже врачи16:07
- Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн18:07
- Медики назвали спиртной напиток, спасающий от инфаркта15:17
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Почему полезно мечтать перед сном: исполняем желание силой мысли22:38
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- Кучма поведал всю правду о войне России против Украины
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- Выезд из «ЛНР» в РФ почти полностью прекращен
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Будет действовать быстро: Россия продолжит наступление, нужна «победа»
- Cитуация в Азовском море накалилась: корабли подходят вплотную
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе