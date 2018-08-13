Украинцев заставят оплачивать "коммуналку" по-новому

13.08.2018 15:36

В Кабмине решили изменить принцип расчета коммунальных платежей. Новым правительственным проектом предлагается разбить каждую услугу на ее составляющие. В частности, в платежках, помимо прочего, появится графа «Абонентская плата» на содержание сетей. Таким образом, по заверению чиновников, потребитель сможет проследить сколько, за что и кому именно он платит. Новые платежки планируется ввести уже следующим летом.

По заверению экспертов, квитанции от нововведения «потяжелеть» не должны, но проследить за этим все же стоит. Как изменятся коммунальные квитанции украинцев, и что скрывается за термином «абонентская плата» UBR.ua рассказал директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, сейчас в общей сумме коммунальных платежей абонентская плата составляет порядка 18%. Эти средства должны направляться на поддержание и модернизацию коммунальных сетей.

Но проследить, куда на самом деле уходят деньги, сейчас практически невозможно. Если ее, наравне с другими составляющими тарифа, выделят в отдельные графы в квитанции, потребителям должно стать легче добиться компенсации, если услуга была предоставлена не надлежащего качества.

Источник: https://from-ua.com