Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев заставят оплачивать "коммуналку" по-новому

13.08.2018 15:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев заставят оплачивать "коммуналку" по-новому

В Кабмине решили изменить принцип расчета коммунальных платежей. Новым правительственным проектом предлагается разбить каждую услугу на ее составляющие. В частности, в платежках, помимо прочего, появится графа «Абонентская плата» на содержание сетей. Таким образом, по заверению чиновников, потребитель сможет проследить сколько, за что и кому именно он платит. Новые платежки планируется ввести уже следующим летом.

По заверению экспертов, квитанции от нововведения «потяжелеть» не должны, но проследить за этим все же стоит. Как изменятся коммунальные квитанции украинцев, и что скрывается за термином «абонентская плата» UBR.ua рассказал директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, сейчас в общей сумме коммунальных платежей абонентская плата составляет порядка 18%. Эти средства должны направляться на поддержание и модернизацию коммунальных сетей.

Но проследить, куда на самом деле уходят деньги, сейчас практически невозможно. Если ее, наравне с другими составляющими тарифа, выделят в отдельные графы в квитанции, потребителям должно стать легче добиться компенсации, если услуга была предоставлена не надлежащего качества.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх