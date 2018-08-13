- Путин в Азовском море давит на Украину, чтобы получить воду для Крыма22:39
- 32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни22:09
- Украинец повесился в польской больнице после страшной травмы на работе – СМИ21:50
- Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло20:21
- Россия стянула в Азовское море боевые корабли и катера19:53
- Москва нервничает: Турчинов напомнил РФ о новом оружии Украины, пробивающем метровую броню17:36
- Будет и дальше кошмарить: стало известно, какие шаги предпримет Путин в отношении Украины16:57
- Названа страна ЕС, которая ведет скрытую оккупацию части Украины15:45
- Как на сковородке: синоптики предупредили об аномальной жаре15:03
- Доктор Комаровский мечтает о президентстве и рыбалке с Путиным14:24
В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии
Европейская бизнес-ассоциация поддерживает введение в Украине второго уровня пенсионного страхования, несмотря на предостережения МВФ
Оптимальным решением проблемы пенсионного обеспечения в Украине стало бы введение второго уровня обязательного пенсионного страхования (т.н. накопительной системы пенсий), считают в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).
В ЕБА отметили, что решение предложено в законопроекте № 6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, который был одобрен профильным парламентским комитетом в марте 2018 года.
Этот законопроект имеет более 10 положительных отчетов от отечественных и международных экспертов, а его положения соответствуют профильной директиве Европейского парламента и Совета ЕС, отмечают эксперты ЕБА.
"Система минимизирует коррупционные риски. Во-первых, за счет диверсификации накоплений населения между десятками негосударственных пенсионных фондов. Государственный ПФ (Пенсионный фонд. – Ред.) будет только администратором средств, фактическое управление ими будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды. Во-вторых, у каждого гражданина будет возможность ежедневно контролировать состояние своих накоплений, правильность начисления прибыли", – отметили в ЕБА преимущества предложенной системы.
Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Международному валютному фонду и директорату Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине с просьбой поддержать введение второго уровня пенсионного страхования в Украине по схеме, предложенной законопроектом № 6677.
"Надеемся, это поможет комплексно запустить процесс построения второго уровня пенсионного страхования, стабилизировать пенсионную систему в принципе", – отмечается в сообщении бизнес-ассоциации.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсии
- Тягнибок: "Россия готова приостановить агрессию, если разойдётся Майдан"
- "Никогда!" В России разозлились из-за решения ПАСЕ по Донбассу
- ЧМ-2010: Блохин хочет на "Донбасс Арену"
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу
- Кабмин представил Раде проект госбюджета-2016
- Сами такие! Российские каналы ответили украинским на обвинение в необъективности
- В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время21:19
- В ОРЛО мужчина покончил с собой, взорвав гранату20:46
- «Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша19:27
- Смиренно ждали "ДНР" четыре года: СБУ задержала сепаратистов в Славянске19:02
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры18:37
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса18:12
- Боевиков «ЛДНР» уличили в наличии у них РСЗО и снарядов к ним17:15
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- В ОБСЕ рассказали об очередной смерти на блокпосту16:01
- Боевики Захарченко выходят на международный уровень15:20
- Путин в Азовском море давит на Украину, чтобы получить воду для Крыма22:39
- 32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни22:09
- Украинец повесился в польской больнице после страшной травмы на работе – СМИ21:50
- В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время21:19
- В ОРЛО мужчина покончил с собой, взорвав гранату20:46
- Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло20:21
- Россия стянула в Азовское море боевые корабли и катера19:53
- «Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша19:27
- Смиренно ждали "ДНР" четыре года: СБУ задержала сепаратистов в Славянске19:02
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры18:37
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- «Черный сигнал»: ученые разгадали секрет смерти человека14:40
- Медовый Спас-2018: главные приметы и традиции праздника13:57
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе22:48
- Самые опасные для здоровья продукты22:18
- Названы самые ревнивые знаки зодиака среди мужчин и женщин21:45
- Медики подсказали, как улучшить память18:55
- Названы продукты, которые нельзя разогревать после приготовления15:15
- Медики рассказали, что делать при укусе осы или пчелы09:16
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- Утонул боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Зубр»