32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни

14.08.2018 22:09

Конечной целью Национального банка является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар, уверен аналитик Эрик Найман.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, финансист Эрик Найман считает, что конечной целью НБУ является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар.

По его словам, осенью Нацбанк может поднять размер своей учетной ставки с нынешних 17,5% сразу до 20-22% годовых.

"Повышение ставки станет ответом на ожидаемую эмиссию, которая уже произошла. Сейчас проблему разгребает Национальный банк, ощущая девальвационное давление на гривну. Ему уже нужно вывести гривну на уровень 30 грн./дол, хотя это и раскручивает инфляцию", – отметил он.

При этом Найман допускает еще большую девальвацию гривны: "Движение курса в район 30-32 грн./дол уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать".

При этом аналитик напомнил о неофициальной информации об ожидаемом выпуске долларовых еврооблигаций под НАК Нафтогаз. Бумаги может размещать либо сама госкорпорация, либо ее главный обслуживающий банк – государственный Укргазбанк.

"Скорее всего размещение 5-летних бумаг произойдет где-то под 9% годовых. Рядом с суверенными облигациями, которые размещались под 8,5% годовых", – отметил Найман.

Источник from-ua