Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни

14.08.2018 22:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни

Конечной целью Национального банка является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар, уверен аналитик Эрик Найман.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, финансист Эрик Найман считает, что конечной целью НБУ является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар.
По его словам, осенью Нацбанк может поднять размер своей учетной ставки с нынешних 17,5% сразу до 20-22% годовых.
"Повышение ставки станет ответом на ожидаемую эмиссию, которая уже произошла. Сейчас проблему разгребает Национальный банк, ощущая девальвационное давление на гривну. Ему уже нужно вывести гривну на уровень 30 грн./дол, хотя это и раскручивает инфляцию", – отметил он.
При этом Найман допускает еще большую девальвацию гривны: "Движение курса в район 30-32 грн./дол уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать".
При этом аналитик напомнил о неофициальной информации об ожидаемом выпуске долларовых еврооблигаций под НАК Нафтогаз. Бумаги может размещать либо сама госкорпорация, либо ее главный обслуживающий банк – государственный Укргазбанк.
"Скорее всего размещение 5-летних бумаг произойдет где-то под 9% годовых. Рядом с суверенными облигациями, которые размещались под 8,5% годовых", – отметил Найман.
Источник from-ua



Теги: Донбасс, доллар, гривня, прогноз, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх