Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Доктор Комаровский мечтает о президентстве и рыбалке с Путиным

14.08.2018 14:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Доктор Комаровский мечтает о президентстве и рыбалке с Путиным

Как передает replyua.net, известный врач Евгений Комаровский заявил, что если бы его избрали президентом, то его первым шагом была бы поездка на рыбалку с президентом РФ Владимиром Путиным и война на Донбассе после этого, с его слов, закончилась бы за один день. Такую точку зрения он озвучил в интервью изданию «Гордон».

Однако после такого заявления на Комаровского в социальных сетях тут же обрушился шквал критики.
«То есть, мы как-то не заметили, но и педиатры нестройным клином потянулись в президенты... Мужик, какая «водка», какая «рыбалка» - если россияне украинцам на фронте животы вспарывают и глаза выкалывают?! Мы - разные народы, разные цивилизации, для нас Московия - это и палач изначально - а ты всё ещё залип в имперских категориях выдуманной «колыбели трёх народов», – пишет политолог Алексей Голобуцкий.



Теги: Донбасс, доктор, мечта, Евгений Комаровский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх