Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло

14.08.2018 20:21

Для украинцев, которые отложили отпуск до сентября, есть хорошие новости. Метеорологи обещают, что лето затянется еще на один месяц, сообщает from-ua.

Если кому-то не хватило трех летних месяцев, чтобы насладиться теплом, еще будет время минимум до середины сентября. Синоптики прогнозируют, что лето в этом году будет долгим. А в южных регионах Украины летнее тепло задержится даже до конца сентября.

По климатическим показателям, для летнего периода характерна среднесуточная температура воздуха выше 15 градусов. Именно поэтому метеорологи и говорят о длительном лете 2018 года, которое обещает стать самым длинным за много лет наблюдений.В сентябре в Украину придет антициклон. Дожди если и будут, то небольшие, в отдельные дни. На юге и востоке страны погода будет сухая, дожди возможны в центральных и западных областях.

Температура будет комфортной, уже без изнуряющей жары, в пределах 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах.

В южной части страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов. Так что даже в начале осени можно смело отправляться к морю, если вы еще не успели "отгулять" свой отпуск.

Сентябрьская погода в Украине будет мягкой, без резких перепадов температуры днем и ночью. Средняя суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.

Во второй половине месяца начнется постепенное снижение температуры. Солнечная погода изменится на более мрачную. Дожди прогнозируются только в последней декаде месяца.

Погода в Киеве в сентябре будет преимущественно ясной, температура около 23-24 градусов днем. Во второй половине месяца в отдельные дни ожидаются дожди, температура воздуха понизится до 15-18 градусов Цельсия.

Вслед за теплым сентябрем придет и аномально теплый октябрь. Синоптики обещают, что нас ждет бабье лето, а настоящая осень начнется не раньше ноября. Зима в этом году тоже будет не ранней.

Однако медики все же напоминают, что межсезонье - самый опасный период для человека и самый благоприятных для инфекций и простуд. Подготовьтесь заранее, укрепите свой иммунитет, старайтесь избегать мест больших скоплений людей в сезон гриппа.

По народным приметам, если листья начинают опадать с деревьев, значит приближаются холода. Бывает, что, наоборот, деревья начинают осенью цвести. Но ботаники говорят, что для растений это плохо, так они реагируют на аномальное тепло, хотя должны уже готовиться к зимним морозам.