- Путин в Азовском море давит на Украину, чтобы получить воду для Крыма22:39
- 32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни22:09
- Украинец повесился в польской больнице после страшной травмы на работе – СМИ21:50
- Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло20:21
- Россия стянула в Азовское море боевые корабли и катера19:53
- Москва нервничает: Турчинов напомнил РФ о новом оружии Украины, пробивающем метровую броню17:36
- Будет и дальше кошмарить: стало известно, какие шаги предпримет Путин в отношении Украины16:57
- Названа страна ЕС, которая ведет скрытую оккупацию части Украины15:45
- Как на сковородке: синоптики предупредили об аномальной жаре15:03
- Доктор Комаровский мечтает о президентстве и рыбалке с Путиным14:24
Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло
Для украинцев, которые отложили отпуск до сентября, есть хорошие новости. Метеорологи обещают, что лето затянется еще на один месяц, сообщает from-ua.
Если кому-то не хватило трех летних месяцев, чтобы насладиться теплом, еще будет время минимум до середины сентября. Синоптики прогнозируют, что лето в этом году будет долгим. А в южных регионах Украины летнее тепло задержится даже до конца сентября.
По климатическим показателям, для летнего периода характерна среднесуточная температура воздуха выше 15 градусов. Именно поэтому метеорологи и говорят о длительном лете 2018 года, которое обещает стать самым длинным за много лет наблюдений.В сентябре в Украину придет антициклон. Дожди если и будут, то небольшие, в отдельные дни. На юге и востоке страны погода будет сухая, дожди возможны в центральных и западных областях.
Температура будет комфортной, уже без изнуряющей жары, в пределах 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах.
В южной части страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов. Так что даже в начале осени можно смело отправляться к морю, если вы еще не успели "отгулять" свой отпуск.
Сентябрьская погода в Украине будет мягкой, без резких перепадов температуры днем и ночью. Средняя суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.
Во второй половине месяца начнется постепенное снижение температуры. Солнечная погода изменится на более мрачную. Дожди прогнозируются только в последней декаде месяца.
Погода в Киеве в сентябре будет преимущественно ясной, температура около 23-24 градусов днем. Во второй половине месяца в отдельные дни ожидаются дожди, температура воздуха понизится до 15-18 градусов Цельсия.
Вслед за теплым сентябрем придет и аномально теплый октябрь. Синоптики обещают, что нас ждет бабье лето, а настоящая осень начнется не раньше ноября. Зима в этом году тоже будет не ранней.
Однако медики все же напоминают, что межсезонье - самый опасный период для человека и самый благоприятных для инфекций и простуд. Подготовьтесь заранее, укрепите свой иммунитет, старайтесь избегать мест больших скоплений людей в сезон гриппа.
По народным приметам, если листья начинают опадать с деревьев, значит приближаются холода. Бывает, что, наоборот, деревья начинают осенью цвести. Но ботаники говорят, что для растений это плохо, так они реагируют на аномальное тепло, хотя должны уже готовиться к зимним морозам.
Теги: Донбасс, лето, прогноз погоды
- Погода в Украине 19 июля: понижение температуры, ливни, грозы и сильный ветер
- В Донецке подготовились к летнему оздоровлению детей
- Три Спаси: традиції та особливості
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск
- Сегодня в Украине будет тепло и солнечно
- Погода в Украине 13 июля: жара, на западе - дожди
- В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время21:19
- В ОРЛО мужчина покончил с собой, взорвав гранату20:46
- «Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша19:27
- Смиренно ждали "ДНР" четыре года: СБУ задержала сепаратистов в Славянске19:02
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры18:37
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса18:12
- Боевиков «ЛДНР» уличили в наличии у них РСЗО и снарядов к ним17:15
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- В ОБСЕ рассказали об очередной смерти на блокпосту16:01
- Боевики Захарченко выходят на международный уровень15:20
- Путин в Азовском море давит на Украину, чтобы получить воду для Крыма22:39
- 32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни22:09
- Украинец повесился в польской больнице после страшной травмы на работе – СМИ21:50
- В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время21:19
- В ОРЛО мужчина покончил с собой, взорвав гранату20:46
- Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло20:21
- Россия стянула в Азовское море боевые корабли и катера19:53
- «Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша19:27
- Смиренно ждали "ДНР" четыре года: СБУ задержала сепаратистов в Славянске19:02
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры18:37
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- «Черный сигнал»: ученые разгадали секрет смерти человека14:40
- Медовый Спас-2018: главные приметы и традиции праздника13:57
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе22:48
- Самые опасные для здоровья продукты22:18
- Названы самые ревнивые знаки зодиака среди мужчин и женщин21:45
- Медики подсказали, как улучшить память18:55
- Названы продукты, которые нельзя разогревать после приготовления15:15
- Медики рассказали, что делать при укусе осы или пчелы09:16
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- Утонул боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Зубр»