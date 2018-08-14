Москва нервничает: Турчинов напомнил РФ о новом оружии Украины, пробивающем метровую броню

14.08.2018 17:36

Секретарь Совбеза Александр Турчинов уверяет, что у Украины на сегодняшний день более мощные ракеты, чем у агрессора России.

О громком заявлении Турчинова рассказала в Facebook пресс-служба СНБО, передает "Диалог.UA".

Во вторник, 14 августа, Турчинов посетил выдающееся предприятие украинского оборонпрома КБ "Луч". Там ему продемонстрировали новейшие образцы вооружения, над которым работает предприятие, в частности ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Косар" и прочие. Представитель Совбеза был впечатлен. Он подчеркнул, что сегодня украинское вооружение пользуется большим заслуженным вниманием не только в Украине, но и за границей.

Отдельно Турчинов отозвался о гордости украинского оборонпрома - ракетном комплексе "Ольха", а также новейшей крылатой ракете "Нептун". С его слов, использованные в них технологии ничем не уступают тем, которые есть у агрессора. Более того, в боевых возможностях украинская ракета превосходит российские аналоги, "пробивая метровую броню" и обходя "современные системы защиты".

Стоит отметить, что заявление Турчинова очень болезненно восприняли в Москве. Кремлевские СМИ устроили по этому поводу истерию.