Россия стянула в Азовское море боевые корабли и катера

14.08.2018 19:53

За последний год РФ усилила свое присутствие в Азовском море, заведя туда около 60 боевых кораблей и катеров. Но главная опасность - это то, чем именно вооружены российские корабли.

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает Обозреватель.

По его словам, переброшенные с Каспийского в Азовское море ракетные катера оснащены крылатыми ракетами “Калибр” - такими же наносили удары по Сирии.

“Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1500 км, а фактически это российский аналог американского “Томагавка”, то есть это может быть до 2500 км - и накрывать всю Украину”, - пояснил офицер.

Говоря об опасности российской агрессии в Азовском море, Романенко рассказал, что в первую очередь для Кремля это новые возможности по ведению боевых действий против Украины с моря и суши.

“Они построили этот “русский мир”, “новороссию”, но их нацеленность на южные и восточные наши области... Вообще, у них в Генштабе есть планы “до Днепра”, - заявил он.

По мнению генерал-лейтенанта, у Запада есть рычаги для противодействия подобным выпадам России. Он рассказал об обращении Украины к Америке и ЕС с просьбой ввести санкции по черноморским российским портам, адекватные тем действиям и убыткам, которые наносят россияне Украине.

“Но пока что у нас нет соответствующих решений со стороны американцев и ЕС, относительно того, что такие санкции будут разработаны в ближайшее время и реализованы. Идет работа над этим, а в это время еще раз возвращаемся к тому, что Украина несет существенные потери”, - резюмировал Романенко.