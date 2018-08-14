ВСУ показали "убийцу" вражеских танков Т-72АМТ, поражающего цель на расстоянии 5 км. ВИДЕО

14.08.2018 09:02

Сейчас обновленный танк проходит серию испытаний на полигоне. "Киевский бронетанковый завод" порадовал украинских военных "апгрейдом" танка Т-72А.

Как сообщают в пресс-службе Укроборонпрома, сейчас усовершенствованные танки проходят боевые испытания на полигонах. Это делается с целью "обработки" всех режимов стрельбы на Т-72АМТ, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на OBOZREVATEL.

Особенностью нового танка является возможность стрелять разными видами снарядов. В том числе управляемыми ракетами "Комбат", которые отличаются своей бронепробиваемостью (разрушают 750 мм брони) и точностью попадания. Им не может противостоять даже динамическая защита противника.

Еще одно важное улучшение - Т-72АМТ может стрелять зарядами на расстояние до пяти километров. Это в два раза больше, чем мог его предшественник Т-72А. Кроме того, обновленный танк имеет защиту нового поколения и встроенные приборы ночного видения.