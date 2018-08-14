- Путин в Азовском море давит на Украину, чтобы получить воду для Крыма22:39
- 32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни22:09
- Украинец повесился в польской больнице после страшной травмы на работе – СМИ21:50
- Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло20:21
- Россия стянула в Азовское море боевые корабли и катера19:53
- Москва нервничает: Турчинов напомнил РФ о новом оружии Украины, пробивающем метровую броню17:36
- Будет и дальше кошмарить: стало известно, какие шаги предпримет Путин в отношении Украины16:57
- Названа страна ЕС, которая ведет скрытую оккупацию части Украины15:45
- Как на сковородке: синоптики предупредили об аномальной жаре15:03
- Доктор Комаровский мечтает о президентстве и рыбалке с Путиным14:24
ВСУ показали "убийцу" вражеских танков Т-72АМТ, поражающего цель на расстоянии 5 км. ВИДЕО
Сейчас обновленный танк проходит серию испытаний на полигоне. "Киевский бронетанковый завод" порадовал украинских военных "апгрейдом" танка Т-72А.
Как сообщают в пресс-службе Укроборонпрома, сейчас усовершенствованные танки проходят боевые испытания на полигонах. Это делается с целью "обработки" всех режимов стрельбы на Т-72АМТ, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на OBOZREVATEL.
Особенностью нового танка является возможность стрелять разными видами снарядов. В том числе управляемыми ракетами "Комбат", которые отличаются своей бронепробиваемостью (разрушают 750 мм брони) и точностью попадания. Им не может противостоять даже динамическая защита противника.
Еще одно важное улучшение - Т-72АМТ может стрелять зарядами на расстояние до пяти километров. Это в два раза больше, чем мог его предшественник Т-72А. Кроме того, обновленный танк имеет защиту нового поколения и встроенные приборы ночного видения.
Теги: Украина, Донбасс, стрельба, полигон, танк, испытание, ВСУ, бронетехника, Укроборонпром
- В Харьковской области во время учебных стрельб погибли двое военных
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО
- Под Николаевом начали строить бригадный лагерь. На проект выделено 370 миллионов гривен
- На Яворовском полигоне сержант убил женщину-фельдшера
- 155-мм "Богдана": в сети показали новое мощное оружие украинского производства
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе
- В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время21:19
- В ОРЛО мужчина покончил с собой, взорвав гранату20:46
- «Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша19:27
- Смиренно ждали "ДНР" четыре года: СБУ задержала сепаратистов в Славянске19:02
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры18:37
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса18:12
- Боевиков «ЛДНР» уличили в наличии у них РСЗО и снарядов к ним17:15
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- В ОБСЕ рассказали об очередной смерти на блокпосту16:01
- Боевики Захарченко выходят на международный уровень15:20
- Путин в Азовском море давит на Украину, чтобы получить воду для Крыма22:39
- 32 за доллар! Аналитик прогнозирует падение гривни22:09
- Украинец повесился в польской больнице после страшной травмы на работе – СМИ21:50
- В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время21:19
- В ОРЛО мужчина покончил с собой, взорвав гранату20:46
- Лето будет долгим! В сентябре будет сухо и тепло20:21
- Россия стянула в Азовское море боевые корабли и катера19:53
- «Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша19:27
- Смиренно ждали "ДНР" четыре года: СБУ задержала сепаратистов в Славянске19:02
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры18:37
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- «Черный сигнал»: ученые разгадали секрет смерти человека14:40
- Медовый Спас-2018: главные приметы и традиции праздника13:57
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе22:48
- Самые опасные для здоровья продукты22:18
- Названы самые ревнивые знаки зодиака среди мужчин и женщин21:45
- Медики подсказали, как улучшить память18:55
- Названы продукты, которые нельзя разогревать после приготовления15:15
- Медики рассказали, что делать при укусе осы или пчелы09:16
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- Утонул боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Зубр»