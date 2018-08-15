Боевики «ЛНР» начали «охоту» на украинских патриотов

15.08.2018 14:30

На оккупированной части Луганской области «МГБ ЛНР» провоцирует представителей разных общественных организаций, пытаясь выявить патриотов Украины.

Координатор центра «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, оккупанты в общении с активистами организаций, действовавших в регионе до начала боевых действий, призывали распространять украинскую символику и листовки.

Тымчук отметил: «Такие действия направлены на выявление согласных на подобную деятельность членов общественных организаций с последующими арестами по подозрению в шпионаже или склонением к негласному сотрудничеству по выявлению проукраински настроенных граждан в обмен на не привлечение к ответственности».

Источник: https://donpress.com