Что происходит? В Крыму заметили передвижение огромной колонны военной техники (ВИДЕО)

15.08.2018 19:39

В сети появилось видео очевидца, который снял перемещение в незаконно аннексированном Крыму перемещение военной техники российских вооруженных сил. Как передает replyua.net, видео соответствующего содержания было опубликовано на канале в YouTube. «Колонна военной техники. Крым. Чонгар 2018», - говорится в сообщении под видео.



На видео можно увидеть, как под сопровождение полиции и вертолетов двигаются около трех десятков БТР и несколько десятков грузовиков, перевозящих пулеметы и боеприпасы (большинство из них были накрыты брезентом).





Напомним, что представители специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировали при помощи беспилотника колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. Кроме того, сообщалось, что в районе боевых действий на Донбассе военными саперами были обнаружены мины, которые попали в Украину с территории России.



