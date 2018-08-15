Действия России в Азовском море: в США выступили с жестким заявлением

15.08.2018 13:15

В американском Госдепе рассматривают массовые задержания сотрудниками российских пограничных служб следующие в украинские порты суды в Азовское море попыткой дестабилизации в ситуации в Украине.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в ответе Госдепартамента США на запрос Украинской службы «Голоса Америки». «С нашей точки зрения, преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России - это очередной пример попыток России дестабилизировать Украину», - говорится в заявлении.



Более того, в сообщении отмечается, что США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. «Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международном транспортном судоходству в Азовском море», - подчеркнули в Госдепартаменте.



Напомним, что ранее официальный представитель Госпогранслужбы Украины заявил, что задержания российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море следует рассматривать как политическое и экономическое давление на Украину.