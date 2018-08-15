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Есть ли шанс на освобождение: в Кремле ответили на просьбу о помиловании матери Сенцова
В Кремле делают все, чтобы не выпустить своего пленника.
Сестра украинского режиссера утверждает, что Олега отпускать не собираются. Чтобы начать процедуру помилования украинца, он должен сам лично попросить российского президента. Такой ответ на свое письмо получила мать кремлевского пленника, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига.Новости".
В Администрации главы РФ сообщили, что ходатайство Людмилы Сенцовой направили и.о. губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения. Кроме того, в ведомстве отметили, что последнее слово в вопросе помилования режиссера остается за Путиным.
Сестра режиссера Наталья Каплан утверждает, что такие действия кремлевского руководства говорят об одном: в Москве не собираются освобождать ее брата. Она отметила, что в России его все еще считают своим гражданином и "намекают", что прошение матери не сработало. Как сообщалось, правозащитница из РФ Светова увиделась с Сенцовым и сообщила о его состоянии.
Напомним, Тымчук рассказал, зачем агрессор крепко держит украинских политзаключенных.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, тюрьма, Кремль, политзаключенные
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