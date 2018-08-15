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«Газпром» отчитался об увеличении поставок газа на оккупированные территории Украины
В своем отчете за I квартал 2018 года российский «Газпром» сообщил о поставках голубого топлива на неподконтрольные Украине территории в размере 1,5 млрд кубометров. Об этом сообщает «Апостроф».
Так, в период с января по июнь 2018 года количество поставляемого ресурса увеличилось на 10,4% (около 1,4 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 25,3% по сравнению с 2016 годом
За период с января по сентябрь 2017 года, согласно отчетам «Газпрома», на территорию Донбасса, подконтрольную боевикам, было поставлено 1,58 млрд кубических метров природного газа. За весь 2017 год — 2,43 млрд кубических метров.
До конца 2017 года всю сумму за поставленный на территорию ОРДЛО газ «Газпром» вносил в счет задолженности НАК «Нафтогаз Украины». Однако, российский монополист вынужден был отказался от планов получения денег с Украины за газ для непризнанных «республик». Причиной послужил проигрыш в арбитражном суде Стокгольма.
Несмотря на это, российский «Газпром» продолжает самовольно поставлять газ на оккупированный Донбасс. Так, в январе-марте 2018 года объем поставок вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Газпром, поставки
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