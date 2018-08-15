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Эксперт: Украина может затянуть РФ в затяжную окопную войну
Украина может сделать так, что Россия окажется втянутой в сложную затяжную окопную войну.
Как передает replyua.net, такое заявление в интервью «Радио Свобода» озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у ВСУ вооружение хоть и старое, но примерно соответствует по своему боевому потенциалу российским образцам вооружения, за исключением некоторых комплексов или отдельных родов войск.
В то же время он отметил, что Россия все время отправляет военные колонны на неподконтрольную Украине часть Донбасса.
«Колонна, которую вдруг увидела ОБСЕ, не единичная. Они ходят постоянно. Это ротация, происходящая среди военнослужащих «1-го армейского корпуса». Сейчас, по данным наших разведчиков, там находится «1-й и 2-й армейские корпуса», что составляет 30-35 тысяч человек. И 150-я дивизия на территории России вдоль нашей границы. Практически сформирована полевая армия, как они и анонсировали, 8-я полевая армия, которая дислоцируется на нашей территории», – сказал военный.
Теги: Украина, Донбасс, война, Российская Федерация, окопы
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