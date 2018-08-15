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Какой "сентябрьский сюрприз" погода приготовила для украинцев

15.08.2018 12:32
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Какой "сентябрьский сюрприз" погода приготовила для украинцев

Уже ближе к предстоящим выходным погода в Украине резко изменится, начнутся дожди и ожидается понижение температуры. Кроме того, уже с первых чисел сентября погода в стране станет дождливой и прохладной, передает Украина Online.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, следить за погодными изменениями в стране ему помогают астрономические наблюдения. «Такие планеты Солнечной системы как Сатурн, Юпитер, Земля, Венера и Марс, находятся на одной стороне солнца. Это означает, что сейчас сильно увеличивается давление на экватор Земли. И мы видим, что горячие воздушные массы из африканских стран быстро поднимаются и идут на север», — рассказал синоптик. Кроме того, согласно его прогнозам, уже с 18 августа температура в Украине упадет приблизительно на 8 градусов.

«Днём воздух будет прогреваться до 25 градусов, не выше. И до конца этого месяца повышение температуры может составить только пару градусов, до 27 со знаком плюс. Выше 30 градусов температуры точно не поднимется», — отметил синоптик. Помимо этого, он рассказал, что уже с начала осени в Украине начнутся проливные дожди и ожидается похолодание. Такая погода продлится примерно до 13 сентября.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, осень, прогноз погоды
 
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