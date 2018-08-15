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Потеря субсидии: что будет, если вы сменили работу или у вас выросла зарплата

15.08.2018 17:39
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Потеря субсидии: что будет, если вы сменили работу или у вас выросла зарплата

Важно знать: если назначали субсидию с мая по октябрь 2018-го, то при этом учитывались доходы за третий и четвертый квартал 2017 года

Нужно ли уведомлять органы соцзащиты, если вы сменили место работы, а также если ваша зарплата повысилась и вы являетесь получателем субсидии? Этот вопрос выяснил EtCetera.

Смена работы. Если произошла просто смена работы, а не социального статуса, и вы продолжаете платить единый социальный взнос (ЕСВ) — информировать об этом органы соцзащиты не нужно.

Увольнение. О смене своего социального статуса нужно сообщить в органы социальной защиты, если вы уволились по собственному желанию.

Рост зарплаты. Как объяснил в своем интервью «КП» генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко, информация об увеличении зарплаты попадет в базы данных автоматически.

И даже если вы стали получать больше, на уже назначенную субсидию это никак НЕ ПОВЛИЯЕТ.

Ведь если, к примеру, человеку назначали субсидию с мая по октябрь, то при этом учитывались его доходы за третий и четвертый квартал 2017 года. А те доходы, которые человек начал получать в мае или июне этого года, будут браться во внимание при оформлении субсидии в октябре.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, работа, зарплата, субсидия
 
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