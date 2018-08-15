- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал21:52
- Украинских родителей накажут за плохое поведение детей: к чему готовиться21:23
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Переселенец? Виновен!16:13
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Пусть едет в Украину: оставшуюся без ноги из-за теракта в Стокгольме украинку выгоняют из Швеции14:46
- Украина анонсировала масштабные транспортные ограничения с Россией: что известно на данное время14:30
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки14:02
- Погода на сегодня: жара, дожди и грозы12:12
- СМИ бьют тревогу: флот РФ перекрыл восточную часть Черного моря - путь в Одессу заблокирован09:59
Правописания по новому: в Украине изменятся правила
Стало известно, что в Министерстве образования и науки Украины предлагают принять участие в общественном обсуждении проекта нового правописания, который подготовила рабочая группа Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Как информирует replyua.net, об этом в среду, 15 августа, сообщает пресс-служба Минобразования.
В сообщении отмечается, что проект нового правописания занимает более 210 страниц.
Сотрудники ведомства при его разработке авторы пытались учитывать новейшие языковые явления, распространенные в различных сферах жизни. В частности, в проекте предусматривается возможность употребления и в начале слова перед согласными н и р, в начале глагола и́кати и существительного икавка, в начале иностранных слов типа ийбен, ич-оба.
Проект также санкционирует букву ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма (но возможно привычное написание с г). Аналогичный компромисс предлагается для буквы ф в словах греческого происхождения. Также предлагается писать слово пів с существительными отдельно, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если пів с существительным составляет единое понятие, они пишутся вместе (півзахист). Ознакомиться с проектом можно по данной ссылке.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, образование, правила
- Плохие училки и настоящие учителя Америки и Украины
- "Не замечаете,что в "укропском" Бахмуте и Мариуполе после 22:00 жизнь кипит, а в Горловке и Донецке сепары технику гоняют или прячут от ОБСЕ?" - блогер обратился к адептам "ЛДНР"
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Как на Олимпиаде американский дуэт установил рекорд, а украинский - антирекорд (ФОТО)
- Журналисты уличили США в передаче Украине военного хлама
- На днях Украина получит новую американскую военную помощь
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов16:31
- Переселенец? Виновен!16:13
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал21:52
- Украинских родителей накажут за плохое поведение детей: к чему готовиться21:23
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Напиток, улучшающий работу мозга22:17
- Опасные вещи, которые «Забирают» счастье22:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет