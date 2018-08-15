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Россия готовится вернуть Украину под контроль - Медведчук может стать спикером Рады

15.08.2018 14:45
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Россия готовится вернуть Украину под контроль - Медведчук может стать спикером Рады

Виктор Медведчук перешел к новому этапу попытки захвата власти в Украине, рассчитывая занять пост спикера Верховной Рады после очередных выборов в украинский Парламент.

План Медведчука состоит в успехе своей партии "За життя" Рабиновича и Мураева, которые были ширмой на первом этапе ее создания. Об этом в эфире телеканала Zik заявил нардеп Сергей Лещенко, раскрыв детали плана Медведчука по реваншу пророссийских сил в Украине.

Лещенко заявляет, что согласно написанной лично  Медведчуком  конституционной реформы 2004 года именно спикер Верховной Рады является вторым человеком в стране. "Медведчук нацелилися стать спикером новой Рады, что даст ему огромные полномочия управлять Украиной по путинской методичке. Его цель - стать спикером путем внедрения "За життя" в новую коалицию после выборов. Россия заходит из тыла прямо в самое сердце украинской политики", - заявил Лещенко.

Более того, действующие власти беспрепятственно позволили Медведчуку укрепить собственный бизнес в стране, основанный на импорте российского сжиженного автомобильного газа компании "Роснефть" и дизельного топлива. Медведчук получает финансирование с взрывного роста сети заправок Glusco.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Верховная Рада, Медведчук
 
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