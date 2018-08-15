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"Сценарий медленного убийства Сенцова": Геращенко напомнила Кремлю об освобождении Савченко
Кремлевский сценарий помог летчике выйти на свободу, уверена Геращенко
ервая вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко напомнила, что украинскую политзаключенную в РФ Надежду Савченко освободили в свое время без ее личного прошения о помиловании.
"Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий", – заявила Геращенко в ответ на письмо администрации президента РФ матери Олега Сенцова.
По словам Геращенко, РФ реализует сценарий медленного убийства Сенцова, поскольку там знают, что сам он никогда не напишет о помиловании.
"Кремлевские нелюди, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега... У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращения сына. Получила гнусное письмо из Кремля", – написала Геращенко.
Геращенко добавила, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров также не писали никаких просьб Путину о помиловании.
Олег Сенцов голодает уже более 90 дней. Он отказывается прекращать голодовку, пока Россия не освободит всех украинских политзаключенных.
При этом мать Олега Сенцова, Людмила, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Кремль подготовил ответ, в котором заявили, что просьба направлена временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения. Также в администрации Путина отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России. Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, режиссер, помилование, освобождение, военнопленный
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