Скоро на свободе: Суд принял решение по организаторам «Одесской народной республики»

15.08.2018 16:15

В суде вынесли приговор трем организаторам так называемой «Одесской народной республики».

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении в ЕГРСР. При этом отмечается, что подозреваемых признали виновными в подготовке к созданию незаконных вооруженных формирований, противозаконном обращении с огнестрельным оружием, в действиях, направленных на захват государственной власти и в подготовке к захвату государственных учреждений.



Преступники были приговорены к 5 годам и 6 месяцах, 5 годам и 2 месяцам, а также 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Однако в соответствии с законом Савченко им был засчитан срок по 4 года и десять месяцев.



В процессе проведения следствия было установлено, что подозреваемые намеревались начинать создавать «Одесскую народную республику» в южной части области. С этой целью они хотели захватить воинские части, отделения пограничной службы и полиции в Белгород-Днестровском и Болградском районах, а уже после этого захватить Одессу.