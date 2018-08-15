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Такого никто не ожидал! Погодный "сюрприз" для украинцев

15.08.2018 15:00
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Такого никто не ожидал! Погодный "сюрприз" для украинцев

В четверг, 16 августа, в Украине несколько спадет жара - температура воздуха опустится до +25 +29 градусов, на части территории пройдут дожди.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, на западе страны похолодает уже в среду, 15 августа, а на следующий день - в северных областях, включая Киев, передает Обозреватель.

"Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории - сухо", - написала она.

По словам синоптика, 16 августа, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, температура в столице упадет до +28 +29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.

"В дальнейшем, до Спаса (19 августа - ред.), ситуация будет такой: по западу и северу будут ходить периодические местные дожди с грозами, +25 +29 градусов, можно жить. А на юге, на востоке и в большинстве центра (разве что в Винницкой области будет немного легче) будет кусаться злая жара и светить палящее солнце", - добавила Диденко.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь, жара, прогноз погоды
 
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