Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров

15.08.2018 17:10

На оккупированной части Донбасса у боевиков «ЛНР» на передовой не хватает водителей.

Координатор группы «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук. Эксперт отмечает: «Штаб 2-го АК ЛНР вынужден констатировать плачевное состояние уровня укомплектованности водительского состава в бригадах корпуса. Дело дошло до того, что на одного водителя «закрепляют» по 2−3 (в отдельных случаях 3−4) транспортных и специальных автомобиля, что резко снижает уровень боеготовности «частей и подразделений».

При этом для исправления ситуации к управлению автомобилем «вынужденно допускаются» не только не штатные и не закрепленные водители, но и военнослужащие других специальностей — стрелки, пулеметчики, ремонтники и даже представители командного состава.

Источник: https://donpress.com