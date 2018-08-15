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У боевиков "ЛНР" взорвался склад боеприпасов: 14 погибших и раненых, сгорели 4 БМП
15.08.2018 15:45
Четыре боевика "ЛНР" погибли и 10 получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в районе населенного пункта Желобок на оккупированной Луганщине.
ЧП произошло во вторник вечером. Об этом сообщил знакомый с оперативной обстановкой луганский сепаратист Николай Вулич у себя в блоге.
"Сегодня, 14.08.18 в 20.30 на позиции 4 омсбр возле Желобка произошел взрыв боеприпасов. У нас большие потери – 4 БМП сгорели полностью, погибло 4 наших ребят и около 10 получили ранения разных степеней тяжести. Причина этой трагедии устанавливается", - написал он.
В свою очередь, источник "ОстроВа" на оккупированной Луганщине подтвердил факт пожара на арсенале. По его информации причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности на фоне группового распития спиртных напитков. "Половина мотострелкового батальона были пьяны", - уточнил источник.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, взрыв, боеприпасы, ЛНР
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