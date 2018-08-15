«Укртелеком» приступил к замене фиксированных телефонов на мобильные

15.08.2018 08:45

14 августа запущен пилотный проект «Укртелекома» по восстановлению фиксированной местной связи засчет мобильной сети в городе Желтые Воды (Днепропетровская обл). Об этом сообщается на сайте компании.



В сообщении говорится, что Желтые воды — один из наиболее пострадавших городов Днепропетровской области, где из-за регулярных краж телекоммуникационного кабеля тысячи абонентов остаются без связи. Проведение ремонтных работ не дают результата, так как кабель снова крадут.



Для реализации пилотного проекта используются сети фиксированной связи «Укртелеком» и оператора мобильной связи «ТриМоб». При этом у абонентов остаются неизменными номер их телефона и порядок набора других номеров. Он может по-прежнему получать звонки и звонить сам с городского номера по тарифам городской телефонии. Меняется только старый телефонный аппарат на другой с сим-картой оператора «ТриМоб».



В дальнейшем пилотный проект планируют реализовать еще в нескольких городах. А если все пройдет успешно, то и по всей Украине.



Источник: https://zi.dn.ua