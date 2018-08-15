В Одессе наказали водителя маршрутки, который издевался над бойцом АТО

15.08.2018 19:27

За колкости в адрес пассажира маршрутки № 232, который является участником боевых действий и имеет соответствующее удостоверение, в Одессе водителя отстранили от работы.

Об инциденте стало известно из социальной сети, когда участник боевых действий опубликовал на своей странице фото обидчика, описал сложившуюся ситуацию и обратился к властям города и руководителям компании перевозчика с просьбой навести порядок.

Как стало известно, водителя за некультурное поведение отстранили от работы с 13 по 22 августа без сохранения заработной платы.

Источник: https://zi.dn.ua