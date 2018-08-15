В Украине поднимут тарифы на интернет?

15.08.2018 13:45

Украинцы слишком мало платят за доступ к интернету, в связи с чем эта услуга в скором времени может подорожать на 25 %.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявила экс-замглавы Министерства информационной политики Татьяна Попова. Она отметила, что на рынке интернет-услуг нет рыночных цен. Немало компаний пытаются удержать клиента, предлагая минимальные тарифы.



«У нас цена на интернет экономически не обоснованная. На рынке достаточно большая конкуренция, поэтому, многие работают себе в убыток или получают так мало денег, что могут лишь держаться на плаву. Тарифы на интернет сейчас просто смешные. Я бы сказала, что 100 мб должны стоить в районе 180 грн. А то, что сейчас продают - там нет 100 мб», - сказала Попова.



Стоит отметить, сейчас средняя стоимость тарифных пакетов на пользование фиксированным интернетом заметно ниже. Крупные провайдеры, учитывая акционные предложения, предлагают пользователям интернета тарифы в среднем от 75 до 150 грн за 100 мб.