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В Україні заборонили популярний препарат
15.08.2018 09:30
Стало відомо, що в Україні заборонили продаж, зберігання і реалізацію лікарського засобу Structum 500mg, який був провезений на територію нашої країни з порушеннями законодавства.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, лекарства
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