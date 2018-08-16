Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал

16.08.2018 21:52

Крупный немецко-австрийско-швейцарский телеканал во время показа документального фильма представил кадры, на которых Крым отмечен одним цветом вместе с Россией.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Ранее британское издание The Times в материале о чемпионате мира по футболу опубликовало карту РФ с оккупированным Крымом в ее составе.

Сообщается, что в программе "Сплошь Сибирь", которая вышла 15 августа на немецко-австрийско-швейцарском общественном телеканале 3sat, показали карту, на которой аннексированный Россией Крымский полуостров был представлен как легитимная часть РФ.

Однако ни одна цивилизованная страна в мире не признала оккупацию украинской территории российскими военными законной. В этом году Европейский Союз продлил санкции против России за оккупацию Крыма, в числе подписавшихся была и Германия.

Весь канал контролируется тремя телеканалами из Австрии, Германии и Швейцарии. Подобного на данном телеканале еще не было. Сами представители канала еще никоим образом не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

18 августа недалеко от Берлина состоится саммит: канцлер Германии Ангела Меркель примет Владимира Путина. Турция готова сотрудничать с российской властью, которая незаконно находится в Крыму и готовит сделку по созданию сообщений.