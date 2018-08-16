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Пусть едет в Украину: оставшуюся без ноги из-за теракта в Стокгольме украинку выгоняют из Швеции
Женщине заявили, что она должна ехать домой, чтобы в Украине о ней позаботились родные и близкие. 38-летней украинке Миграционная служба Швеции отказала в продлении разрешения проживания и дала 14 дней на то, чтобы оставшаяся в результате теракта без ноги пострадавшая вместе с дочкой покинула пределы страны, передает "Диалог.UA".
Женщина стала жертвой чудовищного теракта в Стокгольме в апреле прошлого года. В тот день она пришла в ТЦ Ahlens за покупками и попала под колеса большегрузого авто, въехавшего в пешеходов. Украинка три недели была на грани, ей сделали ряд операций, но не смогли спасти правую ногу. Ирину в госпитале даже посетил премьер страны Стефан Левен и заверил, что все будет хорошо.
Украинка продолжала жить в Швеции вместе с дочкой. Она имела временное разрешение, так как была свидетелем в деле террориста Рахмата Акилова, который и наехал на людей. Днями украинке Миграционная служба Швеции дала отказ в постоянном разрешении на проживание, аргументировав его тем, что гражданка Украины не может позаботиться о себе сама, поэтому она должна выехать домой за помощью и поддержкой родственников. Кроме того, местные чиновники заявили, что в Украине для покалеченной женщины есть все условия, в том числе и в части медпомощи, а отказ не противоречит Европейской конвенции по правам человека. Украинка и ее дочь должны покинуть Швецию в течение двух недель, однако женщина намерена опротестовать решение, даже несмотря на то что на рассмотрение апелляции может уйти не один месяц. К слову сказать, гражданин Узбекистана Акилов, который 7 апреля 2017 года после кражи авто сбил пешеходов, в июне 2018 года был осужден на пожизненное лишение свободы. В результате теракта погибли пять человек.
Теги: Донбасс, Швеция, Украинка, теракт
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