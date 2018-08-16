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Украина анонсировала масштабные транспортные ограничения с Россией: что известно на данное время

16.08.2018 14:30
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Украина анонсировала масштабные транспортные ограничения с Россией: что известно на данное время

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал документ, вводящий масштабные ограничения на транспортное сообщение с Россией. Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - отметил министр.
Он уточнил, что новые ограничения будут касаться не только железнодорожного сообщения, о чем он упоминал ранее. Других подробностей этой инициативы он не сообщил.
Источник Апостроф.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, железная дорога, сообщение
 
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