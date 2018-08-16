Украина анонсировала масштабные транспортные ограничения с Россией: что известно на данное время

16.08.2018 14:30

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал документ, вводящий масштабные ограничения на транспортное сообщение с Россией. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - отметил министр.

Он уточнил, что новые ограничения будут касаться не только железнодорожного сообщения, о чем он упоминал ранее. Других подробностей этой инициативы он не сообщил.

Источник Апостроф.