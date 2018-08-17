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Агрессия России на Донбассе: Киев готов разоблачить Москву
Украинская сторона намерена представить на всех международных площадках представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на оккупированном Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы.
Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте сообщения Министерства иностранных дел в Twitter. «Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках», - пригрозили дипломаты.
При этом подчёркивается, что зафиксированные СММ ОБСЕ четыре самые новые и сложные системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ, «подтверждают, что РФ опять прибегает к эскалации№.
Не так давно волонтеры сообщили, что новый отчет СММ ОБСЕ о присутствии на Донбассе современных российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подтверждает факт активного участия российских войск в войне против Украины.
Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, ОБСЕ, ООС
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