Агрессия России на Донбассе: Киев готов разоблачить Москву

17.08.2018 10:42

Украинская сторона намерена представить на всех международных площадках представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на оккупированном Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы.

Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте сообщения Министерства иностранных дел в Twitter. «Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках», - пригрозили дипломаты.



При этом подчёркивается, что зафиксированные СММ ОБСЕ четыре самые новые и сложные системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ, «подтверждают, что РФ опять прибегает к эскалации№.



Не так давно волонтеры сообщили, что новый отчет СММ ОБСЕ о присутствии на Донбассе современных российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подтверждает факт активного участия российских войск в войне против Украины.