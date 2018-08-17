Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября

17.08.2018 12:05

1 сентября возможно прекращение поставок угля на Луганскую теплоэлектростанцию в Счастье. Об этом заявил замглавы Луганской ОВГА во время заседания региональной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба ведомства.

Такая ситуация возникла в связи с невозвратом подвижного железнодорожного состава отправителю вследствие распространения санкций на железнодорожные вагоны.

По словам Клименко, в апреле 2017 года на территорию области зашли вагоны, владельцем которых является АО «Сбербанк Лизинг». Компания находится на территории РФ, так по этим вагонам введены санкции согласно указам Президента Украины. В случае если вагоны не будут отданы владельцу, то со стороны РФ сначала ограничатся поставки угля, а затем, 1 сентября, прекратится пропуск угля на территорию Украины.

«Остановка Луганской ТЭС генерации электрической энергии из-за прекращения поставок станции угля может привести к осложнению работы объектов социального значения, критической инфраструктуры и жизнеобеспечения области», - отметил Клименко.

Чиновник дал поручение подготовить и направить ходатайство Премьер-министру Украины относительно рассмотрения вопроса на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также поручено подготовить и направить обращение о вынесении на очередное заседание Правительства вопрос обращения в Совет национальной безопасности и обороны Украины с ходатайством внести изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».