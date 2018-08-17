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Массовое отравление на Ровенщине: свадебный банкет отправил на больничные койки 13 человек

17.08.2018 11:17
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Массовое отравление на Ровенщине: свадебный банкет отправил на больничные койки 13 человек

В одном из кафе села Дружба Ровенской области после празднования свадьбы отравились 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает 112-Украина.

После мероприятия, которое состоялось 12 августа, в местную больницу обратилось тринадцать человек, среди которых девятеро взрослых и четверо детей.

По предварительному диагнозу медиков, у всех выявлена пищевая токсикоинфекция и сальмонеллез. У пяти госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных – легкой. Угрозы жизни пациентов нет.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям").

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 5 августа в Волынской области на свадьбе отравились 15 человек.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, отравление, свадьба, Ровенская область
 
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