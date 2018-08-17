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Омелян о прекращении железнодорожного сообщения с Россией: «Дружбы нет и не было»

17.08.2018 15:30
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Омелян о прекращении железнодорожного сообщения с Россией: «Дружбы нет и не было»

Министерство инфраструктуры Украины инициирует прекращение железнодорожного сообщения с Россией, в частности, ожидается прекращение движения пассажирских поездов для того, чтобы обезопасить украинцев. Как информирует replyua.net со ссылкой на 5 канал, такое заявление прозвучало от министра инфраструктуры Владимира Омеляна. 

Он заявил, что в условиях военного конфликта о любом нормальном сотрудничестве с соседней Россией не может быть и речи, поэтому действия украинских властей должны быть адекватными и жесткими. «Я думаю, что таким способом мы обезопасим граждан Украины, которые до сих пор ездят в Россию на собственный риск. Мы защитим их от возможности быть похищенными или же попасть в руки ФСБ России, или же другие правоохранительных органов этой страны. Мы видим, что такие случаи участились», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что главным в грядущем запрете является то, что в условиях военных действий не надо ездить в страну, которая начала этот конфликт. «Российско-украинской дружбы никогда не было и сейчас нет. Была или перманентная оккупация, или же просто массовые убийства», - добавил Омелян. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, железная дорога, блокирование
 
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