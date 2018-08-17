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После измены мужа: Ани Лорак сделала первое заявление
17.08.2018 21:48
Украинская певица Ани Лорак, об измене мужа которой недавно стало известно общественности, впервые после скандала высказалась в сети о ситуации в ее жизни.
"За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех — это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна",— написала она в Instagram.
Поклонники в сети тут же встревожились. "Зачем поддерживать иллюзию брака? Где уважение к себе?" - пишут они.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, развод, Ани Лорак, измена
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