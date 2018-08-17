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После измены мужа: Ани Лорак сделала первое заявление

17.08.2018 21:48
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После измены мужа: Ани Лорак сделала первое заявление

Украинская певица Ани Лорак, об измене мужа которой недавно стало известно общественности, впервые после скандала высказалась в сети о ситуации в ее жизни.

"За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех — это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна",— написала она в Instagram.

Поклонники в сети тут же встревожились. "Зачем поддерживать иллюзию брака? Где уважение к себе?" - пишут они.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, развод, Ани Лорак, измена
 
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