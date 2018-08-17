Саакашвили возвращается в Украину

17.08.2018 17:30

Экс- президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен вернуться в Украину по истечению срока полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.

Так, Саакашвили отметил, что хочет восстановить свое украинское гражданство через суд: «Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину».

Кроме того, политик анонсировал участие его партии Рух новых сил в парламентских выборах в Украине 2019 года.

Источник: https://donpress.com