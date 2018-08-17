Школьникам ОРЛО выдадут учебники по «Истории Отечества»

17.08.2018 15:45

Оккупационная «власть» ОРЛО подготовила для школьников и учителей «учебники и пособия по истории и географии».

СМИ боевиков отмечают, что в школы уже поступил учебник «История Отечества. 6 класс». Его авторы отмечают: «Учебники „История Отечества“ построены таким образом, что они перекликаются со всеобщей историей, то есть у ребенка последовательно появляется информация о том, что было на территории нашего края в тот период, когда мы изучаем всеобщую историю древнего мира на ряду с другими территориями».

Также, дети получат пособия «Практические работы по географии. 8 класс», «Рекреационные ресурсы Луганщины» и «Окружающий мир» и даже пособие «Православные праздники».

Источник: https://donpress.com