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Теракты и массовые столкновения: военный журналист рассказал о новых планах Кремля на территории Украины
Как передает replyua.net, в будущем Украину ожидают теракты, массовые столкновения, а также расшатывание ситуации внутри самой страны. Об этом рассказал военный журналист Роман Бочкала.
По его словам, именно такой сценарий сейчас стоит во главе Москвы. Лидер Кремля попытается изо всех сил повлиять на внутренние настрои в стране и как можно сильнее влиять на нее с военной точки. "Вот мы сейчас освободили 17 км, и то хорошо. Радуемся каждому клочку украинской земли, которую удается освободить. Но всего у нас захвачено 46 тыс. кв.км. Если разделить эту цифру на 17 км, то нам понадобится 3 тыс. лет для того, чтобы освободить все. И пока будет действовать Минский процесс и наши обязательства в рамках договоренностей, то решения о деокупации будут находиться не в военной плоскости, а в политической", – отметил Бочкала.
Журналист отметил, что в данный момент украинская армия твердо стоит на своих позициях и за последние годы усовершенствовалась. Как минимум, по словам Бочкалы, можно говорить о опыте военных действий и применении современного улучшенного оружия. Поэтому, судя с последних успехов нашей армии, главе Кремля просто необходимо будет вмешаться и дестабилизировать ситуацию внутри страны. "Отдает себе отчет в том, что захватить Украину напрямую уже практически невозможно. Поэтому будет дестабилизировать ситуацию изнутри. Теракты, массовые столкновения – наиболее применяемая методика, чем попытка действовать военными методами", – резюмировал он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, теракт
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