Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев предупредили о жаре и грозах на выходных

17.08.2018 14:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев предупредили о жаре и грозах на выходных

В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, в Украине сохранится жаркая погода, при этом в большей части регионов страны не исключаются грозовые дожди.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра. В том числе, в субботу в Украине дожди и грозы прогнозируют в западных, центральных и северных областях. На западе страны воздух прогреется до 25-29 градусов тепла.

В центральной части страны и на севере прогнозируют от +26 до +31 градуса. Жарко будет на востоке и юге, осадкой не предвидится. В некоторых местах температура достигнет 34 градусов тепла Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, ночью +16-18, а днем 26-28 градусов тепла.

Не прекратятся дожди и в воскресение. Температура воздуха также останется неизменной. В Киеве 19 августа обещают дождь с грозой. В ночное время температура опустится до 16-18 градусов тепла, а днем достигнет +26-28 градусов. 



Теги: Донбасс, погода, гроза, жара
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх