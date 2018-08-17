- Омелян о прекращении железнодорожного сообщения с Россией: «Дружбы нет и не было»15:30
- Украинцев предупредили о жаре и грозах на выходных14:35
- Блокада ж/д путей во Львове задержала 10 поездов более чем на час14:15
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- В Украине зарегистрировано около 100 вспышек чумы свиней13:15
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
- В Україні злетять ціни на інтернет: коли і на скільки12:25
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
Украинцев предупредили о жаре и грозах на выходных
В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, в Украине сохранится жаркая погода, при этом в большей части регионов страны не исключаются грозовые дожди.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра. В том числе, в субботу в Украине дожди и грозы прогнозируют в западных, центральных и северных областях. На западе страны воздух прогреется до 25-29 градусов тепла.
В центральной части страны и на севере прогнозируют от +26 до +31 градуса. Жарко будет на востоке и юге, осадкой не предвидится. В некоторых местах температура достигнет 34 градусов тепла Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, ночью +16-18, а днем 26-28 градусов тепла.
Не прекратятся дожди и в воскресение. Температура воздуха также останется неизменной. В Киеве 19 августа обещают дождь с грозой. В ночное время температура опустится до 16-18 градусов тепла, а днем достигнет +26-28 градусов.
Теги: Донбасс, погода, гроза, жара
- Грозы и ливни на трое суток: погода в Украине резко изменится
- В Украину идут грозы и сильные ливни. – предупреждение синоптиков
- Синоптики: в Украину возвращаются грозовые дожди
- В Мариуполе прогремела гроза
- В Украине объявлено штормовое предупреждение: идут грозы и шквальный ветер
- Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ11:00
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ08:15
- Назревает штурм. В ВСУ заговорили об освобождении Донбасса08:00
- Омелян о прекращении железнодорожного сообщения с Россией: «Дружбы нет и не было»15:30
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт15:00
- Военные самолеты США уже возле границ РФ в боевой готовности 14:48
- Украинцев предупредили о жаре и грозах на выходных14:35
- Блокада ж/д путей во Львове задержала 10 поездов более чем на час14:15
- Космическая катастрофа близко: через четыре года обломки кометы Энке столкнутся с Землей - ученые 13:50
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- В Украине зарегистрировано около 100 вспышек чумы свиней13:15
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт15:00
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Человечество в опасности: в Европе появился смертельный экзотический вирус07:25
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры