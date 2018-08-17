Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину

17.08.2018 16:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину

Главная задача хозяина Кремля – смягчить санкции Запада против России

Целью визита Владимира Путина к Ангеле Меркель является попытка президента РФ убедить канцлера ФРГ в том, что не стоит ужесточать санкции Европы против России, введенные за оккупацию Крыма.

Об этом известный немецкий журналист Борис Райтшустер рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сейчас обострилась ситуация в связи с решением США ввести более жесткие санкции. Поэтому главная задача Путина – убедить Меркель и всю Европу не ужесточать санкции, а лучше их вообще смягчить. Это главная задача, которая стоит перед визитом президента России в Германию", – говорит журналист.

Комментируя вопрос "Сегодня" о двойственной ситуации, когда Меркель поддерживает санкции против РФ из-за действий Кремля в Украине, однако Германия поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток – 2", идущего в обход Украины, Райтшустер заметил:

"Я уже устал понимать и объяснять себе позиции Ангелы Меркель. Это какой-то постоянный зигзаг. Было время, когда мне казалось, что у нее правильная позиция. Но я уже не берусь говорить о позиции Ангелы Меркель. Я не могу сказать, за что и против чего Ангела Меркель во внутренней и во внешней политике. Ее сложно понять".

"Скорее всего, она за сохранение власти любой ценой, за выруливание политики в этом направлении. Последние 13 месяцев я не вижу большого соперничества с Путиным", – добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин летит к Меркель поговорить об Украинеи Сирии. Встреча состоится уже завтра, 18 августа, в замке Мезенберг 

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Путин, встреча, Меркель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх