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Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину
Главная задача хозяина Кремля – смягчить санкции Запада против России
Целью визита Владимира Путина к Ангеле Меркель является попытка президента РФ убедить канцлера ФРГ в том, что не стоит ужесточать санкции Европы против России, введенные за оккупацию Крыма.
Об этом известный немецкий журналист Борис Райтшустер рассказал в интервью сайту "Сегодня".
"Сейчас обострилась ситуация в связи с решением США ввести более жесткие санкции. Поэтому главная задача Путина – убедить Меркель и всю Европу не ужесточать санкции, а лучше их вообще смягчить. Это главная задача, которая стоит перед визитом президента России в Германию", – говорит журналист.
Комментируя вопрос "Сегодня" о двойственной ситуации, когда Меркель поддерживает санкции против РФ из-за действий Кремля в Украине, однако Германия поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток – 2", идущего в обход Украины, Райтшустер заметил:
"Я уже устал понимать и объяснять себе позиции Ангелы Меркель. Это какой-то постоянный зигзаг. Было время, когда мне казалось, что у нее правильная позиция. Но я уже не берусь говорить о позиции Ангелы Меркель. Я не могу сказать, за что и против чего Ангела Меркель во внутренней и во внешней политике. Ее сложно понять".
"Скорее всего, она за сохранение власти любой ценой, за выруливание политики в этом направлении. Последние 13 месяцев я не вижу большого соперничества с Путиным", – добавил журналист.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин летит к Меркель поговорить об Украинеи Сирии. Встреча состоится уже завтра, 18 августа, в замке Мезенберг
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Меркель
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