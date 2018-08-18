Цены на продукты в Украине и Польше: за что украинцы платят в два раза больше

18.08.2018 21:56

Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские.

Так, картофель в Польше продают на 50 копеек за килограмм дешевле, чем в Украине. Кило свеклы стоит почти на две гривни меньше. За килограмм слив в Польше просят 8 гривен (в эквиваленте), в Украине – 10. Зелень в Украине продается и вовсе вдвое дороже, чем в соседней стране. За салат и петрушку украинские продавцы требует 50-60 гривен.

По данным за февраль 2018 года, средняя зарплата в Польше составляла 4600 злотых, что примерно равно 1350 долларов. В Украине сейчас средняя зарплата, по данным официальной статистики, составляет 9 141 гривну – около 330 долларов.

Источник from-ua