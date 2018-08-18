- ЗРК "Бук" в Киеве на глазах у очевидцев протаранил бизнес-центр — резонансные кадры и подробности07:51
- "Отберем как Крым", - на российском ТВ пригрозили Украине потерей всего Донбасса и включением "ЛНР/ДНР" в РФ22:29
- Цены на продукты в Украине и Польше: за что украинцы платят в два раза больше21:56
- "Щедрость" Укразализницы поразила украинцев21:02
- Боевики "ДНР" рассказали, почему не будут спасать Украину: заявление наемников насмешило Сеть20:36
- Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению во Львове: оккупанты рассказали, почему не будут помогать Украине19:44
- Омелян рассказал, куда будут ходить поезда после закрытия сообщения с РФ18:31
- Гибель украинских туристов в страшном ДТП в Польше: появились новые подробности. ВИДЕО17:51
- В Украине запретили около 70 лекарств17:10
- Выжившая пассажирка Кузьмы Скрябина впервые заговорила16:52
На российском ТВ скандал из-за Украины: Жириновский возмутил Сеть причиной войны на Донбассе. ВИДЕО
В прямом эфире российского ТВ грянул очередной громкий скандал после заявления одиозного российского политика Владимира Жириновского об Украине.
Лидер ЛДПР заявляет, что Россия, "защищая русскоязычное население", имеет право на войну против Украины на том лишь основании, что США и страны Запада отделили от Сербии Косово.
Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Россия-1" - фрагмент видео программы был опубликован в Интернете, передает dialog.ua.
В ходе дискуссии об оккупации Крыма и части Донбасса Жириновский заявил, что Украина имеет прямое отношение к ситуации с Косово, так как на основании проводимой Западом политики Россия получила полное право "защищать русскоязычное население", подразумевая под сказанным оккупацию Крыма и военное вторжение на Донбасс.
При этом пользователи социальных сетей возмущены поведением ведущей и самого Жириновского, которые в противостоянии с украинским политологом в студии оправдали подлое нападение России 2014 года.
Ситуация с Косово не имеет никакого отношения к Донбассу и Крыму, так как на протяжении долгого времени в бывшем сербском регионе происходили этнические чистки и геноцид, ставшие причиной отделения, чего в Украине никогда не было.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Крым, война, телевидение, ЛДПР, Жириновский, соцсети
- Если в 2016 году на Донбассе не будет мира, грядет эскалация конфликта
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Германия призывает Украину и РФ не обострять ситуацию вокруг Крыма и надеется на разумный диалог
- СМИ: Евросоюз с большой долей вероятности уже в конце июля продлит санкции в отношении России
- В Кремле заранее предупредили, что "прорыва" по Донбассу не будет
- Боевики «ДНР» заставляют наблюдателей СММ ОБСЕ оставаться в определенных местах08:05
- Боевики «ДНР» минируют обочины дорог07:38
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"07:27
- Переселенцы в Мариуполе смогут проголосовать на президентских выборах22:50
- Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение21:29
- Боевики "ДНР" рассказали, почему не будут спасать Украину: заявление наемников насмешило Сеть20:36
- У Захарченко хотели напугать Украину новым ракетным оружием, но опозорились. ВИДЕО20:07
- Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению во Львове: оккупанты рассказали, почему не будут помогать Украине19:44
- В Мариуполе задержали 40 иностранцев19:28
- Боевики заявляют о «массированной атаке» ВМС Украины19:11
- Боевики «ДНР» заставляют наблюдателей СММ ОБСЕ оставаться в определенных местах08:05
- ЗРК "Бук" в Киеве на глазах у очевидцев протаранил бизнес-центр — резонансные кадры и подробности07:51
- Боевики «ДНР» минируют обочины дорог07:38
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"07:27
- Переселенцы в Мариуполе смогут проголосовать на президентских выборах22:50
- "Отберем как Крым", - на российском ТВ пригрозили Украине потерей всего Донбасса и включением "ЛНР/ДНР" в РФ22:29
- Цены на продукты в Украине и Польше: за что украинцы платят в два раза больше21:56
- Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение21:29
- "Щедрость" Укразализницы поразила украинцев21:02
- Боевики "ДНР" рассказали, почему не будут спасать Украину: заявление наемников насмешило Сеть20:36
- Экстренная и неотложная помощь. Как не запутаться в медицинской реформе16:10
- Яблочный Спас 2018: почему нельзя есть яблоки до Преображения Господнего13:59
- Бессонное царство: 10 способов уснуть наверняка22:45
- Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок22:12
- Украину накрыла мощная магнитная буря21:30
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт15:00
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"