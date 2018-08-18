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"Отберем как Крым", - на российском ТВ пригрозили Украине потерей всего Донбасса и включением "ЛНР/ДНР" в РФ
Наглым выпадом в адрес Украины член Совета Федерации Игорь Морозов отличился в программе кремлевских пропагандистов на канале фейкометов "Россия 1".
Он во всеуслышание сказал, что Россия должна силой принудить к миру Украину, которая "не выполняет" минские договоренности, передает "Диалог.UA".
Морозов на этом не остановился и озвучил, что если Киев будет действовать на захваченном Россией Донбассе и дальше, то в РФ рассмотрят вопрос о включении ОРДЛО в состав России по крымскому сценарию.
По его словам, на Донбассе находятся лишь русские люди, и их нужно "спасать" от Украины путем аннексии очередных украинских земель. Морозов пригрозил, что Россия не позволит на территориях Украины делать Киеву "майдаунов".
"Мы показали, что поддержим Крым - и Крым вернулся в Россию. Надо сделать это открытым для Донбасса, и все, прекратится война всякая!" – цинично заявил истеричный путинист.
Ранее в СМИ появился план освобождения Донбасса от РФ, который явно не понравится Путину.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, РФ
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