Москва обещает Украине "предельно жесткий ответ" на задержание танкера в Херсоне: Кремль выдвинул ультиматум

19.08.2018 16:48

Российские власти возмущены задержанием судна "Механик Погодин" в порту Херсона и заявляют, что терпение Москвы находится "на последнем пределе".

С заявлением в российских СМИ выступил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, открыто угрожая Украине сотней способов ответить на задержание судна.

Об этом сообщает "Российский Диалог", передает dialog.ua.

Клинцевич заявляет, что руководство Украины не понимает, насколько огромными возможностями обладает Россия в попытке наказать Украину за задержание ее судна. Отметим, танкер "Механик Погодин" задержан сроком на три года.

Более того, российский чиновник утверждает, что Киев "играет с огнем", а танкер задержан незаконно. Клинцевич надеется на "торжество здравого смысла" и на решение Украины отпустить танкер - в противном случае российский сенатор обещает, что ответ официальной Москвы "будет предельно жестким".